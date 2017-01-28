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13:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В СИЗО Одессы повесился «овидиопольский убийца»

Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области, подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В СИЗО Одессы повесился убийца из Овидиополя, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области.

Как сообщалось ранее, правоохранители Одесской области 30 декабря, задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, их обгоревшие тела нашли с отсеченными головами.

Также сообщалось, что мужчина планировал теракт.

31 декабря подозреваемый был арестован без права на залог.

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