В СИЗО Одессы повесился «овидиопольский убийца»
Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области, подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы.
Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области, подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы.
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В СИЗО Одессы повесился убийца из Овидиополя, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области.
Как сообщалось ранее, правоохранители Одесской области 30 декабря, задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, их обгоревшие тела нашли с отсеченными головами.
Также сообщалось, что мужчина планировал теракт.
31 декабря подозреваемый был арестован без права на залог.