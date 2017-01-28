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12:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане полиция ищет жертв серийного грабителя

Злоумышленник нападал на женщин сзади и отнимал у них сумочки.

Источник: 16.мвд.рф

В Кукморе стражи порядка задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении серии грабежей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские поймали злоумышленника 18 января, когда мужчина совершил два ограбления на улице Набережной с разницей примерно в 15 минут. Подозреваемый подходил к потерпевшим сзади, наносил удары по голове тяжелым предметом и пытался отнять сумочку.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».

Стражи порядка получили информацию о возможной причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений в Казани и других районах Татарстана. Всем, кто, возможно, пострадал от действий подозреваемого, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска МВД Татарстана по телефону 291−31−29 или в дежурную часть отдела МВД России по Кукморскому району, телефон — 8 (8436) 42−70−80.

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