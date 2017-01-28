В Татарстане полиция ищет жертв серийного грабителя

В Кукморе стражи порядка задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении серии грабежей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские поймали злоумышленника 18 января, когда мужчина совершил два ограбления на улице Набережной с разницей примерно в 15 минут. Подозреваемый подходил к потерпевшим сзади, наносил удары по голове тяжелым предметом и пытался отнять сумочку.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».