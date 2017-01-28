В Татарстане полиция ищет жертв серийного грабителя
Злоумышленник нападал на женщин сзади и отнимал у них сумочки.
Злоумышленник нападал на женщин сзади и отнимал у них сумочки.
В Кукморе стражи порядка задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении серии грабежей, сообщает
Полицейские поймали злоумышленника 18 января, когда мужчина совершил два ограбления на улице Набережной с разницей примерно в 15 минут. Подозреваемый подходил к потерпевшим сзади, наносил удары по голове тяжелым предметом и пытался отнять сумочку.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».
Стражи порядка получили информацию о возможной причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений в Казани и других районах Татарстана. Всем, кто, возможно, пострадал от действий подозреваемого, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска МВД Татарстана по телефону 291−31−29 или в дежурную часть отдела МВД России по Кукморскому району, телефон —