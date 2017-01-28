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16:35 (мск), источник: СуперОмск

В Омске три иномарки устроили ДТП, влетев на обочину

Дорожное происшествие случилось сегодня днем в Центральном округе.

На пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина, но обочине оказались внедорожник и два хетчбека.

В Сеть уже попала запись с видеорегистратора.

Комментаторы успели, как посочувствовать, так и отнестись с юмором к произошедшему.

«Как обычно, кто-то “завершал маневр” уже выехав на красный, у нас это модно нынче», — пишет один из подписчиков «Аварийного Омска».

«Такое чувство, кто быстрее запрыгнет на пешеходный переход», — предположил другой пользователь.

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