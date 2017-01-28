В Омске три иномарки устроили ДТП, влетев на обочину
Дорожное происшествие случилось сегодня днем в Центральном округе.
Дорожное происшествие случилось сегодня днем в Центральном округе.
На пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина, но обочине оказались внедорожник и два хетчбека.
В Сеть уже попала запись с видеорегистратора.
Комментаторы успели, как посочувствовать, так и отнестись с юмором к произошедшему.
«Как обычно,
«Такое чувство, кто быстрее запрыгнет на пешеходный переход», — предположил другой пользователь.