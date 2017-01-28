На Острогожской автобус протаранил «Ниву», есть пострадавшие

В настоящее время известно, что авария произошла около 10 часов 40 минут, столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту, и «Нива». В МЧС сообщение о ДТП поступило в 10.44, по предварительным данным в аварии пострадали люди. На вызов был направлен расчет спасателей, который принял участие в ликвидации последствий аварии.

Как именно произошло ДТП, в настоящее время устанавливается. Судя по фото, столкновение было лобовым, при этом обе машины оказались на обочине. «Нива» получила сильнейшие повреждения кузова.

Информация о состоянии и количестве пострадавших уточняется.