Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Как защитить грудь от рака и других болезней
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
9NASA показало посадку зонда на Титан
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
13:09 (мск), источник: 36on.ru

На Острогожской автобус протаранил «Ниву», есть пострадавшие

В Воронеже полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня на улице Острогожской.

Источник: 36.mchs.gov.ru

В настоящее время известно, что авария произошла около 10 часов 40 минут, столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту, и «Нива». В МЧС сообщение о ДТП поступило в 10.44, по предварительным данным в аварии пострадали люди. На вызов был направлен расчет спасателей, который принял участие в ликвидации последствий аварии.

Как именно произошло ДТП, в настоящее время устанавливается. Судя по фото, столкновение было лобовым, при этом обе машины оказались на обочине. «Нива» получила сильнейшие повреждения кузова.

Информация о состоянии и количестве пострадавших уточняется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Острогожской автобус протаранил «Ниву», есть пострадавшие
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Россия проанализировала выводы ВТО по спору с ЕС об автомобилях
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В России заблокирован видеохостинг Dailymotion
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь