Неизвестные сожгли Mitsubishi Outlander в Краснооктябрьском районе Волгограда

Сообщение о возгорании автомобиля в переулке Демократическом диспетчеру спасательной службы поступило в 03:27. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что горит Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска. Огонь удалось потушить в течение 15 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. По словам специалистов, причиной возгорания стал поджег.