Неизвестные сожгли Mitsubishi Outlander в Краснооктябрьском районе Волгограда
Иномарку подожгли неизвестные сегодня ночью в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Иномарку подожгли неизвестные сегодня ночью в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Сообщение о возгорании автомобиля в переулке Демократическом диспетчеру спасательной службы поступило в 03:27. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что горит Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска. Огонь удалось потушить в течение 15 минут.
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