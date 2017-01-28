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15:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Неизвестные сожгли Mitsubishi Outlander в Краснооктябрьском районе Волгограда

Иномарку подожгли неизвестные сегодня ночью в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании автомобиля в переулке Демократическом диспетчеру спасательной службы поступило в 03:27. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что горит Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска. Огонь удалось потушить в течение 15 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. По словам специалистов, причиной возгорания стал поджег.

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