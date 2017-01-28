На Тельмана в Калининграде неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся

В областном центре под колесами неустановленного автомобиля пострадал подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в субботу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла около 18:10 в пятницу на улице Тельмана. Неизвестный водитель совершил наезд на 13-летнего мальчика. По предварительным данным, школьник переходил через проезжую часть по линии перекрестка. Ребенок получил телесные повреждения.