Крымские спасатели вызволили из снежного плена беременную женщину и «ГАЗель»

Как сообщает пресс-служба крымского МЧС, днем 27 января в районе поселка Малый Маяк из-за сильного гололеда автомобиль «Škoda» съехал с дороги и застрял в снегу. В машине находилась женщина на позднем сроке беременности. Прибывший на место караул пожарной части Малого Маяка обнаружил здесь же еще один застрявший в снегу автомобиль — «Volkswagen».

С помощью такелажного оборудования спасатели вытащили оба автомобиля из ледово-снежной «ловушки» и отбуксировали их по более безопасному маршруту. В ЧП никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Помощь спасателей также понадобилась застрявшей в снегу грузовой «ГАЗели». Автомобиль оказался в снежном плену на грунтовой дороге между селами Мраморное и Краснолесье Симферопольского района.

Дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда с использованием такелажного оборудования и лебедки эвакуировали автомобиль на асфальтированную дорогу. В медицинской помощи водитель и пассажиры не нуждались.

В МЧС отмечают, что на автодорогах полуострова существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта.

Особенно это касается пониженных участков местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Поэтому водителям, отправляющимся в дальний путь, рекомендуют следить за дорожной обстановкой, не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать скоростной режим.