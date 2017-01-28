Крымские спасатели вызволили из снежного плена беременную женщину и «ГАЗель»
Крымские спасатели за минувшие сутки помогли двум автомобилистам не остаться в снежном плену.
Крымские спасатели за минувшие сутки помогли двум автомобилистам не остаться в снежном плену.
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С помощью такелажного оборудования спасатели вытащили оба автомобиля из
Помощь спасателей также понадобилась застрявшей в снегу грузовой «ГАЗели». Автомобиль оказался в снежном плену на грунтовой дороге между селами Мраморное и Краснолесье Симферопольского района.
Дежурная смена Симферопольского
В МЧС отмечают, что на автодорогах полуострова существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта.
Особенно это касается пониженных участков местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Поэтому водителям, отправляющимся в дальний путь, рекомендуют следить за дорожной обстановкой, не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать скоростной режим.