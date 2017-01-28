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15:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Появились детали обстрела дома экс-главы милиции на Закарпатье

По факту обстрела дома экс-главы управления Министерства внутренних дел в Закарпатской области Василия Варцабы возбудили уголовное дело.

Источник: Telegraf.com.ua

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва в доме бывшего руководителя закарпатской милиции генерала Василия Варцабы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

«По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет», — отметил заместитель начальника ГУНП в Закарпатской области — начальник следственного управления подполковник Михаил Химинец.

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Как рассказали в ведомстве, в полдесятого вечера пятницы, 27 января, в полицию Ужгорода поступило сообщение о взрыве и возгорании дома на ул. Кошицкой, который принадлежит 62-летнему экс-руководителю закарпатской милиции, а ныне пенсионеру ОВД Василию Варцабе.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города. Правоохранители выяснили, что в доме в результате выстрела из гранатомета загорелась крыша и мансардное перекрытие дома. Хозяин с женой в это время были дома, и обошлось без жертв. Пожар потушили спасатели.

На месте происшествия полиция обнаружила тубус от ручного противотанкового гранатомета. Правоохранители принимают меры для установления личностей злоумышленников. На территории области введен оперативный план «Сирена».

Как сообщалось, генерал-майор Василий Варцаба возглавлял закарпатскую милицию во времена президентства Виктора Януковича.

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