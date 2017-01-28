Появились детали обстрела дома экс-главы милиции на Закарпатье
По факту обстрела дома
По факту обстрела дома
Полиция начала уголовное производство по факту взрыва в доме бывшего руководителя закарпатской милиции генерала Василия Варцабы. Об этом сообщает
«По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет», — отметил заместитель начальника ГУНП в Закарпатской области — начальник следственного управления подполковник Михаил Химинец.
Как рассказали в ведомстве, в полдесятого вечера пятницы, 27 января, в полицию Ужгорода поступило сообщение о взрыве и возгорании дома на ул. Кошицкой, который принадлежит 62-летнему
На место происшествия прибыла
На месте происшествия полиция обнаружила тубус от ручного противотанкового гранатомета. Правоохранители принимают меры для установления личностей злоумышленников. На территории области введен оперативный план «Сирена».
Как сообщалось,