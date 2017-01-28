В Шымкенте пропал 13-летний мальчик

В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника, сообщает Otyrar.kz.

Максим Фролов 27 января вышел из школы и домой так и не вернулся. В последний раз его видели на остановке в 18 микрорайоне.

Максим учится в школе № 41. Его одноклассники рассказали, что он после школы вышел вместе с ними, но остался на автобусной остановке недалеко от школы. Максим был одет в белую водолазку, синие школьные брюки, черный пуховик с капюшоном, спортивную обувь типа мокасинов синего цвета и серо-черную шапку. Мальчик был с черной сумкой через плечо.