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15:08 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шымкенте пропал 13-летний мальчик

В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника, сообщает Otyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника, сообщает Otyrar.kz.

Максим Фролов 27 января вышел из школы и домой так и не вернулся. В последний раз его видели на остановке в 18 микрорайоне.

Максим учится в школе № 41. Его одноклассники рассказали, что он после школы вышел вместе с ними, но остался на автобусной остановке недалеко от школы. Максим был одет в белую водолазку, синие школьные брюки, черный пуховик с капюшоном, спортивную обувь типа мокасинов синего цвета и серо-черную шапку. Мальчик был с черной сумкой через плечо.

Родные Максима Фролова просят всех, кто видел ребенка или имеет какую-то информацию о нем, сообщить по телефону: 8−777−556−08−28 или 102. Полиция занимается поисками Максима, его родители написали заявление.

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