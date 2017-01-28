Полицейские Уральска не могут справиться с кражами сотовых телефонов

«Мы требуем от владельцев точек реализации, чтобы они принимали к продаже только телефоны с документами. Обязываем, чтобы записывали фамилию, имя, отчество человека, который принёс телефон и фотографировали его документы. Но в настоящее время эти требования соблюдаются не всеми владельцами точек реализации», — заявил Манарбек Габдулин.

Другая проблема, по словам Габдулина, это продажа сотовых телефонов через социальные сети.

«Есть огромное количество бывших в употреблении телефонов, которые сбываются через социальные сети и сайты продаж в интернете. Вынужден признать, что кардинально мы эту ситуацию переломить не можем, так как отслеживать соцсети невозможно», — сказал Манарбек Габдуллин.

По данным сотрудников правоохранительных органов, четверть краж в Уральске составляет воровство сотовых телефонов. Полицейские отмечают: количество хищений чужого имущества по сравнению с 2015 годом выросло на восемь процентов. Впрочем, кража сотового телефона самое частое преступление не только в Уральске.

По данным МВД, в Казахстане ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата — менее пяти. Более того, в большинстве случаев жертвами краж телефонов являются дети.