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15:17 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейские Уральска не могут справиться с кражами сотовых телефонов

Заявление о беспомощности сделал начальник местной полицейской службы Манарбек Габдулин во время отчётной встречи с населением.

Руководитель местной полицейской службы Уральска назвал пути решения, которые могли бы помочь раскрывать кражи сотовых телефонов.

«Мы требуем от владельцев точек реализации, чтобы они принимали к продаже только телефоны с документами. Обязываем, чтобы записывали фамилию, имя, отчество человека, который принёс телефон и фотографировали его документы. Но в настоящее время эти требования соблюдаются не всеми владельцами точек реализации», — заявил Манарбек Габдулин.

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Другая проблема, по словам Габдулина, это продажа сотовых телефонов через социальные сети.

«Есть огромное количество бывших в употреблении телефонов, которые сбываются через социальные сети и сайты продаж в интернете. Вынужден признать, что кардинально мы эту ситуацию переломить не можем, так как отслеживать соцсети невозможно», — сказал Манарбек Габдуллин.

По данным сотрудников правоохранительных органов, четверть краж в Уральске составляет воровство сотовых телефонов. Полицейские отмечают: количество хищений чужого имущества по сравнению с 2015 годом выросло на восемь процентов. Впрочем, кража сотового телефона самое частое преступление не только в Уральске.

По данным МВД, в Казахстане ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата — менее пяти. Более того, в большинстве случаев жертвами краж телефонов являются дети.

Чтобы сократить количество краж мобильников, департамент криминальной полиции МВД заключило меморандум с операторами сотовой связи. Суть меморандума заключается в блокировке похищенных мобильных абонентских устройств, сообщает пресс-служба МВД РК. На данный момент заблокировано более 5000 телефонов.

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