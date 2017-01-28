Полицейские задержали сбежавших из детского дома подростков
Несовершеннолетние пытались уехать на электричке к бабушке в Чусовой.
Несовершеннолетние пытались уехать на электричке к бабушке в Чусовой.
Полицейские задержали подростков, которые находились в розыске. 14-летние мальчики сбежали из детских домов в Перми.
Около 20 часов на перроне вокзала
«Стражи порядка проводили школьников в отделение по делам несовершеннолетних Пермского линейного отдела МВД России на транспорте для установления личности, — рассказали в
Сутки мальчишки бродили по городу, а потом решили ехать в Чусовой — к бабушке одного из них.
С подростками провели беседу и вернули в детский дом.