Полицейские задержали сбежавших из детского дома подростков

Полицейские задержали подростков, которые находились в розыске. 14-летние мальчики сбежали из детских домов в Перми.

Около 20 часов на перроне вокзала Пермь-II транспортные полицейские увидели детей без сопровождения взрослых. Подростки ждали электричку.

«Стражи порядка проводили школьников в отделение по делам несовершеннолетних Пермского линейного отдела МВД России на транспорте для установления личности, — рассказали в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. — Выяснилось, что задержанные находятся в розыске. 25 января они самовольно ушли из детских домов Перми».

Сутки мальчишки бродили по городу, а потом решили ехать в Чусовой — к бабушке одного из них.

С подростками провели беседу и вернули в детский дом.