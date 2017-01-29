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01:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске за ночь задержали 12 граждан, находившихся в розыске

Полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь».

Полицейские задержали 12 граждан, находившихся в розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ночь с 27 на 28 января в Челябинске было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Всего было раскрыто 40 преступлений, выявлено 1839 административных правонарушений.

Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 780 граждан, выявлено 30 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и 15 водителей, не имеющих водительских удостоверений.

В результате проверок мест реализации алкогольной продукции из незаконного оборота изъято 581 ёмкость и свыше 286 литров спиртосодержащей жидкости на сумму около 114 тысяч рублей.

Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около 463 граммов наркотиков синтетического и растительного происхождения.

17 человек были доставлены в вытрезвитель.

Отметим, что также мероприятие «Ночь» проводилось в Златоусте, Копейске, Миассе, Троицке, Магнитогорске.

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