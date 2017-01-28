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19:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

В Альметьевском районе случился пожар в парковочном комплексе, где стояло 40 единиц спецтехникитехники, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ. Происшествие случилось 28 января в час ночи в селе Калейкино. Сообщение о возгорании бокса поступило в 01.18 на единый номер вызова экстренных служб 112.

К моменту прибытия пожарных горел грузовик, припаркованный в середине комплекса. Ситуация усложнялась тем, что в боксе находилось 40 единиц техники и огонь мог с легкостью перекинуться на транспортные средства. Охранники стоянки встретили пожарных и сообщили об отсутствии пострадавших, обесточивании здания и наличии топлива автомобилях.

Тушить пламя решили через оконный проем, а также подав стволы с двух сторон. Пожарным за 10 минут удалось локализовать пламя. К двум часам ночи огонь был потушен. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате него сгорела кабина «КАМАЗа» и 10 колес. Также сгорели 4 задних колеса стоявшего рядом «КАМАЗа». По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

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