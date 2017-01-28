В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин

В Альметьевском районе случился пожар в парковочном комплексе, где стояло 40 единиц спецтехникитехники, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ. Происшествие случилось 28 января в час ночи в селе Калейкино. Сообщение о возгорании бокса поступило в 01.18 на единый номер вызова экстренных служб 112.

К моменту прибытия пожарных горел грузовик, припаркованный в середине комплекса. Ситуация усложнялась тем, что в боксе находилось 40 единиц техники и огонь мог с легкостью перекинуться на транспортные средства. Охранники стоянки встретили пожарных и сообщили об отсутствии пострадавших, обесточивании здания и наличии топлива автомобилях.