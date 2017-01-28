В Волгограде нашли сбежавшего из дома подростка
Выяснилось, что подросток с достаточно непростым характером не в первый раз ушел из дома в Краснооктябрьском районе.
Выяснилось, что подросток с достаточно непростым характером не в первый раз ушел из дома в Краснооктябрьском районе.
Наделавший шума в Волгограде 13-летний подросток найден около ТЦ «Диамант» в Тракторозаводском районе. Его жизни и здоровью ничто не угрожало. Сейчас он передан воспитывающей его бабушке.
Сегодня утром появились сообщения о том, что мальчик ушел из дома еще 26 января. На его розыск были брошены силы полицейских и волонтеров. Сегодня, правоохранителям пришлось призвать на помощь горожан, после чего беглец, намерение которого было «просто погулять» был найден.
Выяснилось, что подросток с достаточно непростым характером не в первый раз ушел из дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, где он проживает вместе с бабушкой. Но в этот раз его побег оказался слишком длительным,