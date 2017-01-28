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16:09 (мск), источник: СуперОмск

После взрыва на птицефабрике «Сибирской» Госинспекция нашла массу нарушений

Как ранее сообщал «СуперОмск», 7 ноября на птицефабрике «Сибирская» у поселка Ростовка, что под Омском произошел взрыв. В результате происшествия пять мужчин получили ожоги и один работник погиб.

С целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью работников АО «Птицефабрика «Сибирская» Государственной инспекцией труда была проведена внеплановая проверка.

Так, на предприятии была зафиксирована масса нарушений. В частности, на четырех канализационных насосных станциях отсутствуют постоянно обслуживающие работники, а цехе Водоканал АО «Птицефабрика «Сибирская» отсутствуют производственные инструкции и технологические карты на выполняемые работы.

Кроме того, машинисты насосных станций не в полной мере обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, нижние отметки помещений машинного отделения не оборудованы вытяжной вентиляцией, а на муфтах приводов электродвигателей насосных агрегатов отсутствуют ограждения.

С работниками предприятия не проводятся противоаварийные тренировки, в личных карточках отсутствуют подписи работников о получении средств индивидуальной защиты.

В итоге, за нарушение норм трудового законодательства АО «Птицефабрика «Сибирская» оштрафована по двум частям одной из статей Административного кодекса на общую сумму в 230 тысяч рублей.

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