После взрыва на птицефабрике «Сибирской» Госинспекция нашла массу нарушений

С целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью работников АО «Птицефабрика «Сибирская» Государственной инспекцией труда была проведена внеплановая проверка.

Так, на предприятии была зафиксирована масса нарушений. В частности, на четырех канализационных насосных станциях отсутствуют постоянно обслуживающие работники, а цехе Водоканал АО «Птицефабрика «Сибирская» отсутствуют производственные инструкции и технологические карты на выполняемые работы.

Кроме того, машинисты насосных станций не в полной мере обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, нижние отметки помещений машинного отделения не оборудованы вытяжной вентиляцией, а на муфтах приводов электродвигателей насосных агрегатов отсутствуют ограждения.

С работниками предприятия не проводятся противоаварийные тренировки, в личных карточках отсутствуют подписи работников о получении средств индивидуальной защиты.

В итоге, за нарушение норм трудового законодательства АО «Птицефабрика «Сибирская» оштрафована по двум частям одной из статей Административного кодекса на общую сумму в 230 тысяч рублей.