В Волгограде прохожий вынес из горящего дома 81-летнюю пенсионерку

По данным ведомства, деревянный дом на улице Саранской загорелся 27 января в 20:25. Огонь охватил жилище по всей площади. В это время в доме находилась пожилая хозяйка.

По словам очевидцев, проезжавший мимо на Mitsubishi Pajero мужчина заметил пожар и остановился. Он бросился на помощь и спас 81-летнюю старушку.

Сейчас женщина находится в больнице. Пожарные ликвидировали возгорание спустя 20 минут после сообщения о ЧП. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.