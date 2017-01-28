В Волгограде прохожий вынес из горящего дома 81-летнюю пенсионерку
Случайный прохожий вынес из горящего дома в Ворошиловском районе Волгограда 81-летнюю пенсионерку, сообщает
Случайный прохожий вынес из горящего дома в Ворошиловском районе Волгограда 81-летнюю пенсионерку, сообщает
По данным ведомства, деревянный дом на улице Саранской загорелся 27 января в 20:25. Огонь охватил жилище по всей площади. В это время в доме находилась пожилая хозяйка.
По словам очевидцев, проезжавший мимо на Mitsubishi Pajero мужчина заметил пожар и остановился. Он бросился на помощь и спас 81-летнюю старушку.
Сейчас женщина находится в больнице. Пожарные ликвидировали возгорание спустя 20 минут после сообщения о ЧП. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.