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15:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде прохожий вынес из горящего дома 81-летнюю пенсионерку

Случайный прохожий вынес из горящего дома в Ворошиловском районе Волгограда 81-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, деревянный дом на улице Саранской загорелся 27 января в 20:25. Огонь охватил жилище по всей площади. В это время в доме находилась пожилая хозяйка.

По словам очевидцев, проезжавший мимо на Mitsubishi Pajero мужчина заметил пожар и остановился. Он бросился на помощь и спас 81-летнюю старушку.

Сейчас женщина находится в больнице. Пожарные ликвидировали возгорание спустя 20 минут после сообщения о ЧП. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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