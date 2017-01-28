В Киеве ограбили народную артистку Украины
Неизвестные выбили стекло в машине певицы и украли сумку с деньгами и документами.
Неизвестные выбили стекло в машине певицы и украли сумку с деньгами и документами.
В Киеве 27 января на украинскую оперную певицу и народную артистку Наталью Шелепницкую было совершено нападение недалеко от Осокорков. Об этом рассказала сама женщина, передает «ТСН.ua».
Шелепницкой подрезали колесо возле торгового центра «Аркадия»,
«Вчера на меня было совершено преступное нападение. Сначала подрезали колесо на стоянке возле торгового центра “Аркадия” на Осокорках. Когда я села в машину, поняла, что с автомобилем
Лицо нападавшего женщина не видела. По ее словам, он был весь в черном. После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия. Это зафиксировали камеры наблюдения.
«У меня перед глазами эта картина. Он весь в черном, этот его крик с ударом. Не дай Бог никому такое пережить. Я благодарю Бога, что осталась жива и что осколки не порезали мне лицо и не попали в глаза. На камерах наблюдения с заправки видно, как он после преступления перебежал дорогу, сел в машину, которая его ждала. Следователь сказал, что они уже месяц гоняются за этой машиной», — рассказала певица.
В сумке пострадавшей находились деньги, документы и диск с собственными записями.
«Я понимаю, что их интересуют деньги, а сумку с документами они выкинут. Там водительские права, техпаспорт, ключи от авто, ключи от квартиры. Оперативники говорят, что такие случаи очень часто сейчас случаются с людьми», — сказала женщина.
Певица рассказала, что у нападавших изначально был другой план нападения на нее. Они ждали, что она выйдет из машины, оставив там сумку, и тогда они смогут легко ее забрать.
«У них был другой сценарий. Они думали, что я прямо на стоянке выйду из машины и буду ее осматривать, сумку оставлю в машине, тогда для них было бы очень просто ее украсть. Когда отъезжала с парковки, рядом отъезжала тоже машина и мне посигналила, это были они», — добавила Шелепницкая.
Как сообщалось, в Соломенском районе Киева трое мужчин ограбили и изнасиловали женщину.