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16:37 (мск), источник: 112.ua

В Киеве ограбили народную артистку Украины

Неизвестные выбили стекло в машине певицы и украли сумку с деньгами и документами.

Источник: 112.ua

В Киеве 27 января на украинскую оперную певицу и народную артистку Наталью Шелепницкую было совершено нападение недалеко от Осокорков. Об этом рассказала сама женщина, передает «ТСН.ua».

Шелепницкой подрезали колесо возле торгового центра «Аркадия», из-за чего она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки, когда на нее напал неизвестный, выбив стекло и украв сумку.

«Вчера на меня было совершено преступное нападение. Сначала подрезали колесо на стоянке возле торгового центра “Аркадия” на Осокорках. Когда я села в машину, поняла, что с автомобилем что-то не то. На панели загорелся сигнал, но я еще могла ехать. Доехав до заправки “WOG”, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит», — рассказала она.

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Лицо нападавшего женщина не видела. По ее словам, он был весь в черном. После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия. Это зафиксировали камеры наблюдения.

«У меня перед глазами эта картина. Он весь в черном, этот его крик с ударом. Не дай Бог никому такое пережить. Я благодарю Бога, что осталась жива и что осколки не порезали мне лицо и не попали в глаза. На камерах наблюдения с заправки видно, как он после преступления перебежал дорогу, сел в машину, которая его ждала. Следователь сказал, что они уже месяц гоняются за этой машиной», — рассказала певица.

В сумке пострадавшей находились деньги, документы и диск с собственными записями.

«Я понимаю, что их интересуют деньги, а сумку с документами они выкинут. Там водительские права, техпаспорт, ключи от авто, ключи от квартиры. Оперативники говорят, что такие случаи очень часто сейчас случаются с людьми», — сказала женщина.

Певица рассказала, что у нападавших изначально был другой план нападения на нее. Они ждали, что она выйдет из машины, оставив там сумку, и тогда они смогут легко ее забрать.

«У них был другой сценарий. Они думали, что я прямо на стоянке выйду из машины и буду ее осматривать, сумку оставлю в машине, тогда для них было бы очень просто ее украсть. Когда отъезжала с парковки, рядом отъезжала тоже машина и мне посигналила, это были они», — добавила Шелепницкая.

Как сообщалось, в Соломенском районе Киева трое мужчин ограбили и изнасиловали женщину.

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