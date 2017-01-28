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16:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Луцке полиция со стрельбой задержала лиц, пытавшихся ограбить банк

Согласно информации, при попытке задержания злоумышленники начали стрелять по полицейским и угрожали взорвать гранату, как оказалось впоследствии — небоевую.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Как сообщается, сигнал «Тревога » из отделения одного из банков на бульваре Дружбы Народов в Луцке поступил на пульт центра технической охраны управления полиции охраны в Волынской области в 5 часов утра.

За несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания УПО. Правоохранители заметили, что в тамбуре банка находятся двое мужчин в масках.

При попытке задержания злоумышленников те начали стрелять по полицейским и угрожали взорвать гранату, как оказалось впоследствии — небоевую.

Для задержания злоумышленников сотрудникам Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержанные получили ранения ног и под охраной доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.

Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. К слову, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, злоумышленники повредили банкомат, который находится в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги.

По данному факту следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работники полиции охраны после грабителей выносили из дома элитные спиртные напитки в Княжичах под Киевом, где в декабре в результате перестрелки погибли пять правоохранителей.

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