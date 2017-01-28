После падения женщины и ребенка на рельсы в метро в Москве возбудили дело

По информации следствия, женщина 1974 года рождения взяла свою дочь за плечи и прыгнула под приближающийся поезд на станции «Молодежная».

Таким образом женщина хотела «причинить смерть своей дочери 2006 года рождения», — считают следователи.

После того, как поезд экстренно затормозил, они были извлечены с рельс, следует из сообщения. Женщина с ребенком были госпитализированы, девочка находится в коме, ей оказывается необходимая помощь, рассказали в ведомстве. В СКР добавили, что мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В настоящий момент устанавливаются «причины совершенного женщиной преступления». Следователи изучают камеры видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего.