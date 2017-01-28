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16:47 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту «Пулково» Росгвардия обнаружила учебную мину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники ОМОН Росгвардии обнаружили учебную мину в посылке, предназначенной для отправления в одну из стран Северной Америки, в аэропорту «Пулково» в Петербурге, сообщает в субботу пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, посылка с подозрительным содержимым была обнаружена около 11.40 мск при проведении досмотровых мероприятий в почтовом терминале аэропорта «Пулково». Подозрение вызвала посылка, отправляемая в одну из стран Северной Америки, в которой находился предмет, похожий на мину. Прибывшие в терминал кинологи и взрывотехники провели осмотр, сначала со служебной собакой, а потом с помощью технических средств обнаружения.

«В посылке обнаружена учебная противопехотная мина ПМН-2. Учебное пособие не представляет опасности, но, тем не менее, в 13.15 мск передано следственной группе для проведения проверки», — говорится в сообщении.

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