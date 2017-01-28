В аэропорту «Пулково» Росгвардия обнаружила учебную мину

По данным ведомства, посылка с подозрительным содержимым была обнаружена около 11.40 мск при проведении досмотровых мероприятий в почтовом терминале аэропорта «Пулково». Подозрение вызвала посылка, отправляемая в одну из стран Северной Америки, в которой находился предмет, похожий на мину. Прибывшие в терминал кинологи и взрывотехники провели осмотр, сначала со служебной собакой, а потом с помощью технических средств обнаружения.

«В посылке обнаружена учебная противопехотная мина ПМН-2. Учебное пособие не представляет опасности, но, тем не менее, в 13.15 мск передано следственной группе для проведения проверки», — говорится в сообщении.