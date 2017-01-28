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16:53 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Гомельчанин, сбывавший амфетамин, получил 11,5 лет колонии, его пособник — 10

38-летний гомельчанин, отец троих детей, далеко не бедный человек (держал прокат лимузинов), наладил канал сбыта амфетамина из Москвы. Доставлял его на личном авто. Позднее, когда масштабы криминального бизнеса приобрели размах, приобщил к нему 25-летнего земляка. Тот полностью взял на себя транспортировку наркотика из российской столицы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Организатор же дожидался его в Гомеле, участвовал в реализации и получал увесистую долю прибыли. Наркоторговцы попали в поле зрения милиции. Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ и их перемещение через границу.

— Районный суд определил в качестве наказания главному фигуранту 11,5 лет лишения свободы, пособнику — 10 лет лишения свободы в условиях строгого режима и в обоих случаях с конфискацией имущества, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Дробышевская, поддерживавшая обвинение, — главный фигурант апеллировал к областной судебной инстанции в надежде на смягчение приговора. Однако он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

У организатора было конфисковано имущества под млрд. руб. по-старому исчислению.

Оба наркоторговца до этого не были судимы. Что касается психотропа, то сами также его употребляли.

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