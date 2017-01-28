Гомельчанин, сбывавший амфетамин, получил 11,5 лет колонии, его пособник — 10

Организатор же дожидался его в Гомеле, участвовал в реализации и получал увесистую долю прибыли. Наркоторговцы попали в поле зрения милиции. Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ и их перемещение через границу.

— Районный суд определил в качестве наказания главному фигуранту 11,5 лет лишения свободы, пособнику — 10 лет лишения свободы в условиях строгого режима и в обоих случаях с конфискацией имущества, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Дробышевская, поддерживавшая обвинение, — главный фигурант апеллировал к областной судебной инстанции в надежде на смягчение приговора. Однако он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

У организатора было конфисковано имущества под млрд. руб. по-старому исчислению.

Оба наркоторговца до этого не были судимы. Что касается психотропа, то сами также его употребляли.