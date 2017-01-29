В Новосибирске произошло ограбление алкогольного магазина
Полиция Новосибирска разыскивает гражданина, который совершил грабеж.
Полиция Новосибирска разыскивает гражданина, который совершил грабеж.
В Новосибирске ограбили магазина на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщили в
Видеокамера в магазине зафиксировала, как молодой человек ворует с витрины бутылку элитного алкоголя и после этого сразу же скрывается с места происшествия. Инцидент произошел вчера, 27 января примерно в шесть часов вечера.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские просят граждан опознать злоумышленника и помочь в поиске подозреваемого. Граждан просят звонить по телефонам 232−14−37, 8913−002−80−40. Об этом сообщает