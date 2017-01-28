В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус

В центре Казани сгорел микроавтобус «Пежо Партнер», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось сегодня в два часа дня на улице Калинина возле дома № 7. Двигаясь по проезжей части, вспыхнул микроавтобус «Пежо Партнер». В салоне машины находился один водитель, который пытался потушить огонь самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.