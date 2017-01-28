В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус
В салоне машины находился один водитель, который пытался потушить огонь самостоятельно.
В салоне машины находился один водитель, который пытался потушить огонь самостоятельно.
В центре Казани сгорел микроавтобус «Пежо Партнер», сообщили ИА «Татар-информ» в
Происшествие случилось сегодня в два часа дня на улице Калинина возле дома № 7. Двигаясь по проезжей части, вспыхнул микроавтобус «Пежо Партнер». В салоне машины находился один водитель, который пытался потушить огонь самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.