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16:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Автомобиль заблокировал движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда

Автомобиль заблокировал движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда.

Очередной раз по вине автомобилистов-эгоистов произошел сбой в расписании движения общественного транспорта. Сегодня, 28 января, это случилось на трамвайной остановке возле качинского рынка. Водитель легковушки припарковал свою машину так, что вагон не смог продолжить движение, поравнявшись с автомобилем. К счастью, волгоградец оставил свое авто не надолго и уже через 5−6 минут движение возобновилось.

По словам помощника генерального директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Метроэлектротранс» Надежды Бутримовой, такие инциденты — довольно частое явление.

«Автолюбители, паркуясь возле трамвайных путей, не думают, что создают помехи общественному транспорту. Зачастую машины ставят, не учитывая габариты трамваев — это создает сложности, особенно в час пик. Приходится ждать пока водитель вернется и уберет машину с дороги, иногда это несколько минут, а иногда и больше».

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