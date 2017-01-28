Автомобиль заблокировал движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда
Автомобиль заблокировал движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда.
Автомобиль заблокировал движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда.
Очередной раз по вине
По словам помощника генерального директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Метроэлектротранс» Надежды Бутримовой, такие инциденты — довольно частое явление.
«Автолюбители, паркуясь возле трамвайных путей, не думают, что создают помехи общественному транспорту. Зачастую машины ставят, не учитывая габариты трамваев — это создает сложности, особенно в час пик. Приходится ждать пока водитель вернется и уберет машину с дороги, иногда это несколько минут, а иногда и больше».