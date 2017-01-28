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17:08 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Луцке пытались ограбить банк, полиция применила оружие

Двое преступников пытались ограбить банк в Луцке, произошла перестрелка с полицейскими.

Источник: Telegraf.com.ua

В Луцке правоохранители вынуждены были применить оружие против вооруженных злоумышленников, которые пытались ограбить банк. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

«Двое злоумышленников пытались ограбить банк, а увидев полицейских начали стрелять по ним. Правоохранители применили табельное оружие», — говорится в сообщении.

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Как рассказали в полиции, сигнал «Тревога» из отделения одного из банков поступил на пульт центра технической охраны управления полиции охраны в Волынской области в 5 часов утра. Экипаж группы задержания УПО, прибыв на место, заметил в тамбуре банка двух мужчин в масках. При попытке задержания злоумышленники начали стрелять по полицейским и угрожали взорвать гранату (как оказалось впоследствии — не боевую), поэтому сотрудникам Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Грабители получили ранения ног и были задержаны, под охраной их доставили в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал. Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района, причем один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, злоумышленники повредили банкомат, установленный в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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