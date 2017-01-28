Тело пропавшей два года назад женщины было найдено в огороде соседнего дома

Останки ее нашли несколько дней назад.

По словам пресс-секретаря резинского инспектората полиции Дины Фома, причину смерти установят судмедэксперты.

Родные опознали женщину по одежде, которая в земле хороша сохранилась. Владелица участка, где был закопан труп, и ее 39-летний сын помещены под стражу.

Открыто уголовное дело по статье «преднамеренное убийство». За такое грозит 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.