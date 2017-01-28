Тело пропавшей два года назад женщины было найдено в огороде соседнего дома
Тело пропавшей два года назад женщины нашли в огороде ее соседки. 60-летняя жительница села Стохная Резинского района пропала в мае 15-го года.
Тело пропавшей два года назад женщины нашли в огороде ее соседки. 60-летняя жительница села Стохная Резинского района пропала в мае 15-го года.
Останки ее нашли несколько дней назад.
По словам
Родные опознали женщину по одежде, которая в земле хороша сохранилась. Владелица участка, где был закопан труп, и ее 39-летний сын помещены под стражу.
Открыто уголовное дело по статье «преднамеренное убийство». За такое грозит 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.