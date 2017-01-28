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17:01 (мск), источник: Publika.md

Тело пропавшей два года назад женщины было найдено в огороде соседнего дома

Тело пропавшей два года назад женщины нашли в огороде ее соседки. 60-летняя жительница села Стохная Резинского района пропала в мае 15-го года.

Источник: Publika.md

Останки ее нашли несколько дней назад.

По словам пресс-секретаря резинского инспектората полиции Дины Фома, причину смерти установят судмедэксперты.

Родные опознали женщину по одежде, которая в земле хороша сохранилась. Владелица участка, где был закопан труп, и ее 39-летний сын помещены под стражу.

Открыто уголовное дело по статье «преднамеренное убийство». За такое грозит 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

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