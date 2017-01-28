Экс-начальник маньяка Михаила Попкова из Ангарска заявил о наличии у него подельника

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Ангарска, руководитель маньяка Михаила Попкова Андрей Шестопалов заявил в программе «Прямой эфир» о наличии у убийцы подельника. Причем он был военным и дослужился до подполковника, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Когда мы создали группу и нам дали дополнительные силы, начались масштабные мероприятия. В ходе дальнейшей работы выявился подельник, дальше этого подельника “поставили под колпак”: на нашем языке — это прослушка, слежка и так далее. И этот подельник выявился как связь. То есть они контактировали, ездили вместе», — рассказал Андрей Шестопалов.

Также он добавил, что подельника Попкова убили представители местной ОПГ.

Между тем пресс-служба СУ СКР по Иркутской области опровергла информацию, озвученную в программе «Прямой эфир».

Напомним, в январе маньяка из Ангарска, бывшего милиционера Михаила Попкова, признавшегося в убийстве 59-ти женщин, направили на повторную психиатрическую экспертизу. Причиной этому послужили новые эпизоды в рамках расследования уголовного дела.