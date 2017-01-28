Полиция в Москве ищет пропавшую девушку

Следователи начали проверку по заявлению об исчезновении девушки в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Наталья Меламед 1993 года рождения проживала на Митинской улице. 24 января она покинула квартиру и пропала.

В полицию о пропаже девушки сообщил ее отец. По его словам, она среднего роста (167 сантиметров), худощавого телосложения, с темными волосами и серо-зелеными глазами. Девушка была одета в черный полушубок с капюшоном, джинсы и высокие сапоги.