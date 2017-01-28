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17:20 (мск), источник: m24.ru

Полиция в Москве ищет пропавшую девушку

24-летняя Наталья Меламед 24 января вышла из квартиры на Митинской улице и пропала.

Источник: Москва 24

Следователи начали проверку по заявлению об исчезновении девушки в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Наталья Меламед 1993 года рождения проживала на Митинской улице. 24 января она покинула квартиру и пропала.

В полицию о пропаже девушки сообщил ее отец. По его словам, она среднего роста (167 сантиметров), худощавого телосложения, с темными волосами и серо-зелеными глазами. Девушка была одета в черный полушубок с капюшоном, джинсы и высокие сапоги.

Девушку уже ищут волонтеры движения «Лиза Алерт». Всех, кто располагает какой-либо информацией о ней, просят позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52.

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