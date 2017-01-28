Полиция в Москве ищет пропавшую девушку
24-летняя Наталья Меламед 24 января вышла из квартиры на Митинской улице и пропала.
24-летняя Наталья Меламед 24 января вышла из квартиры на Митинской улице и пропала.
Следователи начали проверку по заявлению об исчезновении девушки в Москве, сообщает
Наталья Меламед 1993 года рождения проживала на Митинской улице. 24 января она покинула квартиру и пропала.
В полицию о пропаже девушки сообщил ее отец. По его словам, она среднего роста (167 сантиметров), худощавого телосложения, с темными волосами и
Девушку уже ищут волонтеры движения «Лиза Алерт». Всех, кто располагает