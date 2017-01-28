В порту на Одесчине нашли в грузовике партию контрабанды сигарет

В порту Одесской области правоохранители сегодня обнаружили в грузовике с кукурузой рекордную партию незаконно перемещаемых сигарет. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в области, это произошло на таможенном посту «Черноморск» Одесской таможни ГФС.

«Во время осуществления таможенного контроля транспортного средства DAF, который с грузом “кукуруза замороженная в початках и зернах”, следовавшего из Киева в Грузию, внимание таможенников привлекли конструктивные особенности прицепа», — рассказали в пресс-службе.

При сканировании рефрижератора оказалось, что плотность пола прицепа является аномальной. Для дальнейшего выяснения обстоятельств была задействована служебная собака, которая выучена на выявление табачных изделий. Собака своим поведением «подтвердила» предположение таможенников. Как пояснили в региональном главке ГФС, в настоящее время невозможно назвать точное количество нелегального груза. Прямо сейчас сотрудники указанного ведомства, таможенники и представители Управления СБУ в Одесской области осуществляют процессуальные действия по изъятию, определение количества, ассортимента и стоимости табачных изделий, которые пытались незаконно переместить через таможенную границу.

«Даже по предварительной оценке специалистов, количество выявленных сигарет является рекордным. Пресечения попытки незаконного перемещения табачных изделий стало возможным благодаря кропотливой аналитической работе и предварительному анализу грузового манифеста о наличии рисков», — отметили в ведомстве.