Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Заявление властей РФ о старте скупки валюты сработало немедленно
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Трамп стал 45-м президентом США
17:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В порту на Одесчине нашли в грузовике партию контрабанды сигарет

В порту Одесской области правоохранители обнаружили в грузовике с кукурузой рекордную партию контрабанды сигарет.

Источник: Telegraf.com.ua

В порту Одесской области правоохранители сегодня обнаружили в грузовике с кукурузой рекордную партию незаконно перемещаемых сигарет. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в области, это произошло на таможенном посту «Черноморск» Одесской таможни ГФС.

«Во время осуществления таможенного контроля транспортного средства DAF, который с грузом “кукуруза замороженная в початках и зернах”, следовавшего из Киева в Грузию, внимание таможенников привлекли конструктивные особенности прицепа», — рассказали в пресс-службе.

При сканировании рефрижератора оказалось, что плотность пола прицепа является аномальной. Для дальнейшего выяснения обстоятельств была задействована служебная собака, которая выучена на выявление табачных изделий. Собака своим поведением «подтвердила» предположение таможенников. Как пояснили в региональном главке ГФС, в настоящее время невозможно назвать точное количество нелегального груза. Прямо сейчас сотрудники указанного ведомства, таможенники и представители Управления СБУ в Одесской области осуществляют процессуальные действия по изъятию, определение количества, ассортимента и стоимости табачных изделий, которые пытались незаконно переместить через таможенную границу.

«Даже по предварительной оценке специалистов, количество выявленных сигарет является рекордным. Пресечения попытки незаконного перемещения табачных изделий стало возможным благодаря кропотливой аналитической работе и предварительному анализу грузового манифеста о наличии рисков», — отметили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия церкви
Актер Джон Хёрт умер на 78-м году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь