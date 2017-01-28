Нижегородскую школьницу освободили из плена вербовщиков ИГИЛ в дагестанском ауле

Пять месяцев переписки, ночные звонки, несколько личных встреч — и вербовщик стал для школьницы лучшим другом, говорится в сюжете ТК.

По словам девушки, молодой человек настаивал, чтобы она ночью повторяла непонятные слова и постоянно намекал на ненужность родителям и друзьям, обещая благополучную жизнь в Дагестане. К слову, родители не замечали изменений в поведении дочери. по словам ее мамы, девочка росла послушной и домашней. «Слишком все было хорошо, и мы этого не ожидали. В школу отвозят, из школы привозят, всегда на глазах. А вот её общение по телефону было ночью, т.е. это не было днем, это была ночь, когда мы спали все», — пояснила мама.

Уже зимой, после случайной ссоры с родителями девушка связалась со своим новым знакомым и уехала в Дагестан. По словам девушки, «сказка кончилась почти сразу же». «Он начал угрожать, что убьет меня, если я не буду делать так, как он говорит», — добавила девушка.

Обнаружив исчезновение дочери, родители обратились в полицию и ФСБ, в течение трех суток девушку нашли уже в одном из аулов Дагестана и освободили в результате спецоперации.

По оценке оперативных сотрудников, молодой нижегородке могла быть уготована судьба смертницы или наложницы в подразделениях международных террористических организаций, включая ИГИЛ (запрещена в России), возможно — на войне в Сирии или в других «горячих точках». .