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18:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородскую школьницу освободили из плена вербовщиков ИГИЛ в дагестанском ауле

Как сообщает ТК «Волга», история началась в августе 2016 года, когда ученица 11 класса средней школы одного из районов Нижегородской области познакомилась в сети Интернет с молодым человеком, который сам вышел на контакт с девушкой.

Пять месяцев переписки, ночные звонки, несколько личных встреч — и вербовщик стал для школьницы лучшим другом, говорится в сюжете ТК.

По словам девушки, молодой человек настаивал, чтобы она ночью повторяла непонятные слова и постоянно намекал на ненужность родителям и друзьям, обещая благополучную жизнь в Дагестане. К слову, родители не замечали изменений в поведении дочери. по словам ее мамы, девочка росла послушной и домашней. «Слишком все было хорошо, и мы этого не ожидали. В школу отвозят, из школы привозят, всегда на глазах. А вот её общение по телефону было ночью, т.е. это не было днем, это была ночь, когда мы спали все», — пояснила мама.

Уже зимой, после случайной ссоры с родителями девушка связалась со своим новым знакомым и уехала в Дагестан. По словам девушки, «сказка кончилась почти сразу же». «Он начал угрожать, что убьет меня, если я не буду делать так, как он говорит», — добавила девушка.

Обнаружив исчезновение дочери, родители обратились в полицию и ФСБ, в течение трех суток девушку нашли уже в одном из аулов Дагестана и освободили в результате спецоперации.

По оценке оперативных сотрудников, молодой нижегородке могла быть уготована судьба смертницы или наложницы в подразделениях международных террористических организаций, включая ИГИЛ (запрещена в России), возможно — на войне в Сирии или в других «горячих точках». .

Как пояснила руководитель пресс-службы Управления ФСБ России по Нижегородской области Марина Кузьмина, «в основном так называемые вербовщики являются выходцами из республик Северного Кавказа». «Они обладают навыками управления людьми путём психологического воздействия. Их главная цель — вовлечение человека в радикальные течения ислама и в последующем — получение из этого выгоды. Женщин используют как смертниц, прислугу или секс-рабынь», — отметила в заключение Марина Кузьмина.

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