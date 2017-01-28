В Одесской обл. горела база отдыха, погиб охранник
Вероятная причина смерти мужчины — инфаркт, при осмотре медицинским персоналом следов ожогов не обнаружено.
Вероятная причина смерти мужчины — инфаркт, при осмотре медицинским персоналом следов ожогов не обнаружено.
Во время пожара на базе отдыха в Затоке (Одесская область) погиб охранник. Об этом говорится в сообщении
«27 января в 15:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в пгт Затока на улице Лазурная произошло возгорание отдельно расположенного 2-этажного деревянного дома на неработающей базе отдыха «Каштан», — отмечается в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован, огнем было повреждено деревянное здание на общей площади 50 м кв. Причина пожара устанавливается.
Вместе с тем, отмечается, что во время пожара на базе отдыха в Затоке погиб охранник.
«Вероятная причина смерти — инфаркт, при осмотре медицинским персоналом следов ожогов не обнаружено», — резюмируется в сообщении.