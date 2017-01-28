Открыто дело по факту обстрела дома экс-главы милиции Закарпатья
Как сообщил врио начальника
Как сообщил врио начальника
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Полицией открыто уголовное дело по факту обстрела из гранатомета дома
«По данному факту открыто уголовное производство по статье “умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога или взрыва”, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет», — сказал Павлюк в эфире телеканала «112 Украина». Обстрел дома
По его словам, выстрел в сторону дома
«Выяснили, что горит дом 62-летнего бывшего руководителя милиции Закарпатской области, а ныне пенсионера органов внутренних дел Василия Варцабы. Возгорание дома произошло в результате выстрела из гранатомета. Следователи на месте происшествия нашли тубус от ручного противотанкового гранатомета. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению. В области объявлен план «Сирена», — сказал Павлюх.
Он подчеркнул, что на момент взрыва хозяева были дома, но в результате чрезвычайного происшествия не пострадали.
Напомним, ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что неизвестные обстреляли в Ужгороде из ручных гранатометов дом