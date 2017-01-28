Открыто дело по факту обстрела дома экс-главы милиции Закарпатья

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Полицией открыто уголовное дело по факту обстрела из гранатомета дома экс-начальника ГУ МВД Украины в Закарпатской области Василия Варцабы. Об этом сообщил в субботу врио начальника пресс-службы полиции Закарпатской области Владимир Павлюх.

«По данному факту открыто уголовное производство по статье “умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога или взрыва”, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет», — сказал Павлюк в эфире телеканала «112 Украина». Обстрел дома экс-главы милиции Закарпатской области.

По его словам, выстрел в сторону дома экс-главы МВД области был один. На месте происшествия правоохранители нашли тубус от ручного противотанкового гранатомета. Обстрел дома экс-главы милиции Закарпатской области.

«Выяснили, что горит дом 62-летнего бывшего руководителя милиции Закарпатской области, а ныне пенсионера органов внутренних дел Василия Варцабы. Возгорание дома произошло в результате выстрела из гранатомета. Следователи на месте происшествия нашли тубус от ручного противотанкового гранатомета. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению. В области объявлен план «Сирена», — сказал Павлюх.

Он подчеркнул, что на момент взрыва хозяева были дома, но в результате чрезвычайного происшествия не пострадали.