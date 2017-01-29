В Омске кондуктор спасла пожилую женщину с сердечным приступом

Кондуктор автобуса Ольга Ефременко спасла жизнь пенсионерке во время рейса. Эта по-настоящему добрая история произошла в декабре прошлого года.

Пенсионерка Нина Штарк возвращалась домой, и ей стало плохо с сердцем. Кондуктор вызвала скорую, и пожилую женщину увезли в больницу. Немного подлечившись, дама написала трогательное письмо своей спасительнице.

За 4 года работы кондуктором Ольга Ефременко помогла не одному человеку. В тот день билетер вышла на маршрут № 20 вместо коллеги.

Ольга Ефременко, кондуктор:

— Обращать на такое надо внимание, у нас у каждого дети, родители, бабушки, поэтому очень тяжело и сложно, когда кому-то плохо. Всегда представляешь на месте своего близкого человека, и хотелось бы, чтобы ему тоже кто-то помог. Очень рада, что у нее здоровье поправилось, всегда приятно получать такие слова благодарности. (Цитата по «12 каналу»).

Отметим, что, как правило, кондукторы принимают таких пассажиров за пьяных.