В Омске кондуктор спасла пожилую женщину с сердечным приступом
Работник автобуса № 20 не растерялась и вызвала скорую.
Работник автобуса № 20 не растерялась и вызвала скорую.
Кондуктор автобуса Ольга Ефременко спасла жизнь пенсионерке во время рейса. Эта
Пенсионерка Нина Штарк возвращалась домой, и ей стало плохо с сердцем. Кондуктор вызвала скорую, и пожилую женщину увезли в больницу. Немного подлечившись, дама написала трогательное письмо своей спасительнице.
За 4 года работы кондуктором Ольга Ефременко помогла не одному человеку. В тот день билетер вышла на маршрут № 20 вместо коллеги.
Ольга Ефременко, кондуктор:
— Обращать на такое надо внимание, у нас у каждого дети, родители, бабушки, поэтому очень тяжело и сложно, когда
Отметим, что, как правило, кондукторы принимают таких пассажиров за пьяных.