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01:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске кондуктор спасла пожилую женщину с сердечным приступом

Работник автобуса № 20 не растерялась и вызвала скорую.

Кондуктор автобуса Ольга Ефременко спасла жизнь пенсионерке во время рейса. Эта по-настоящему добрая история произошла в декабре прошлого года.

Пенсионерка Нина Штарк возвращалась домой, и ей стало плохо с сердцем. Кондуктор вызвала скорую, и пожилую женщину увезли в больницу. Немного подлечившись, дама написала трогательное письмо своей спасительнице.

За 4 года работы кондуктором Ольга Ефременко помогла не одному человеку. В тот день билетер вышла на маршрут № 20 вместо коллеги.

Ольга Ефременко, кондуктор:

— Обращать на такое надо внимание, у нас у каждого дети, родители, бабушки, поэтому очень тяжело и сложно, когда кому-то плохо. Всегда представляешь на месте своего близкого человека, и хотелось бы, чтобы ему тоже кто-то помог. Очень рада, что у нее здоровье поправилось, всегда приятно получать такие слова благодарности. (Цитата по «12 каналу»).

Отметим, что, как правило, кондукторы принимают таких пассажиров за пьяных.

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