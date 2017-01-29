В Тольятти элитный Porsche Panamera не уступил дорогу поезду
Авария случилась на переезде рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево.
Авария случилась на переезде рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево.
Водитель автомобиля Porsche Panamera GTS с госномерами Москвы выехал на переезд перед близко идущим поездом, в результате чего локомотив ударил машину в левую сторону кузова и протащил ее несколько десятков метров, сообщает tltnews.ru.
В результате
Обстоятельства ДТП выясняются. Сумма ущерба устанавливается. Стоимость этой модели в России начинается почти от 7,5 миллионов рублей.