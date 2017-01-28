Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Нюша поделилась пляжным фото
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14События недели в фотографиях
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
21:38 (мск), источник: 112.ua

В Кропивницком ночью горела многоэтажка, — ГосЧС

В результате пожара никто не пострадал.

Источник: 112.ua

В Кропивницком минувшей ночью произошел пожар в 9-этажном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС.

«28 января в 03:19 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Попова в г. Кропивницкий. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что горят домашние вещи на площади 12 кв. м в 5 кладовых помещениях на лестничной клетке с 5 по 9 этажи», — сказано в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, в 5:01 он был локализирован, спустя час — ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли дом экс-главы ГУ МВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Найем рассказал, почему не участвовал в конкурсе на главу Нацполиции
Путин провел телефонные переговоры с Трампом
В РЖД озвучили пропускную способность дороги в обход Украины
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
СМИ узнали о задержании ФСБ создателя сайта «Шалтай-Болтай»
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия церкви
Магистр Мальтийского ордена подал в отставку
Спорт
Руссобиатлон. Как российские биатлонисты покорили Европу На чемпионате Европы завершились личные гонки. Россияне выиграли 4 старта из 6 и определили кандидатов на чемпионат мира
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь