В Кропивницком ночью горела многоэтажка, — ГосЧС

В Кропивницком минувшей ночью произошел пожар в 9-этажном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС.

«28 января в 03:19 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Попова в г. Кропивницкий. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что горят домашние вещи на площади 12 кв. м в 5 кладовых помещениях на лестничной клетке с 5 по 9 этажи», — сказано в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, в 5:01 он был локализирован, спустя час — ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.