Суд арестовал с правом внесения залога чиновника Житомирской ОГА, задержанного за взятку

В Житомирской области суд арестовал с правом внесения залога в сумме почти 130 тыс. грн чиновника облгосадминистрации, ранее задержанного за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время чиновник уволен с должности. Ведется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 января следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно с сотрудниками отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в области, во время получения неправомерной выгоды, разоблачили руководителя одного из управлений Житомирской ОГА, а также его посредника.

Чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долл за деятельность в сфере переработки древесного сырья.