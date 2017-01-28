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22:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Появилась новая информация о пропавшем в Шымкенте 13-летнем подростке

Мама Максима Фролова, 13-летнего мальчика, пропавшего 27 января в Шымкенте, сообщила, что он оставил информацию о том, что обещает быть дома в понедельник, передает Оtyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

«Мне остается только ждать…» — сказала Асия Файзуллина.

«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним все в порядке, он жив и здоров. Единственно, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках!» — сообщила мама Максима Фролова.

Конечно, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Никто не знает, с кем он и где находится.

Между тем, старший брат мальчика, Раиль Файзуллин сообщил со слов очевидцев, что Максима видели в микрорайоне Шымкента со взрослым парнем.

«Сейчас информация такая, что вчера, примерно в 19:30 его видели на “Отраре”, он шел с парнем девятнадцати-двадцати лет. Вроде как парня зовут Артем. Он не отвечает на телефонные звонки. Мы проверили уже несколько адресов… Это единственное, что мы можем сейчас сообщить…», — сказал Раиль в телефонном разговоре.

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Так же брат сообщил, что не знает о том, кто распространяет ложную информацию о том, что Максим нашелся. Комментарии: «Нашелся. Ночевал у друга. Поругался с мамой. Все в порядке» появляются в социальных сетях под постами о помощи в поисках.

28 января, примерно в 22:45, Максим заходил на свою страничку ВКонтакте, но своего местоположения не сообщил.

Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья и одноклассники видели его на остановке в 18 микрорайоне, неподалеку от школы. С одноклассниками Максима работают полицейские, но пока никто из детей не вспомнил ничего особенного.

Мама одной из его одноклассниц отправила в группу родителей скриншот записи мальчика на стене ВКонтакте от 19 января. В ней Максим пишет: «Всем, кому я надоел, больше меня не увидят…».

Особые приметы Максима: рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленовато-карие, лицо круглое, нос прямой. Если кто-то видел Максима или знает о его местонахождении, огромная просьба, сообщить об этом маме мальчика: 8−705−844−08−52 или в полицию по телефону 102.

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Появилась новая информация о пропавшем в Шымкенте 13-летнем подростке
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