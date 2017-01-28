Появилась новая информация о пропавшем в Шымкенте 13-летнем подростке
Мама Максима Фролова, 13-летнего мальчика, пропавшего 27 января в Шымкенте, сообщила, что он оставил информацию о том, что обещает быть дома в понедельник, передает Оtyrar.kz.
Мама Максима Фролова, 13-летнего мальчика, пропавшего 27 января в Шымкенте, сообщила, что он оставил информацию о том, что обещает быть дома в понедельник, передает Оtyrar.kz.
«Мне остается только ждать…» — сказала Асия Файзуллина.
«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним все в порядке, он жив и здоров. Единственно, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках!» — сообщила мама Максима Фролова.
Конечно, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Никто не знает, с кем он и где находится.
Между тем, старший брат мальчика, Раиль Файзуллин сообщил со слов очевидцев, что Максима видели в микрорайоне Шымкента со взрослым парнем.
«Сейчас информация такая, что вчера, примерно в 19:30 его видели на “Отраре”, он шел с парнем
Так же брат сообщил, что не знает о том, кто распространяет ложную информацию о том, что Максим нашелся. Комментарии: «Нашелся. Ночевал у друга. Поругался с мамой. Все в порядке» появляются в социальных сетях под постами о помощи в поисках.
28 января, примерно в 22:45, Максим заходил на свою страничку ВКонтакте, но своего местоположения не сообщил.
Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья и одноклассники видели его на остановке в 18 микрорайоне, неподалеку от школы. С одноклассниками Максима работают полицейские, но пока никто из детей не вспомнил ничего особенного.
Мама одной из его одноклассниц отправила в группу родителей скриншот записи мальчика на стене ВКонтакте от 19 января. В ней Максим пишет: «Всем, кому я надоел, больше меня не увидят…».
Особые приметы Максима: рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы