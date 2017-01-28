Появилась новая информация о пропавшем в Шымкенте 13-летнем подростке

«Мне остается только ждать…» — сказала Асия Файзуллина.

«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним все в порядке, он жив и здоров. Единственно, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках!» — сообщила мама Максима Фролова.

Конечно, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Никто не знает, с кем он и где находится.

Между тем, старший брат мальчика, Раиль Файзуллин сообщил со слов очевидцев, что Максима видели в микрорайоне Шымкента со взрослым парнем.