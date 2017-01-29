В первоуральском санатории мальчик утонул в бассейне
Днем 28 января 12-летний мальчик утонул в бассейне, расположенном на территории санатория «Соколиный камень» в Первоуральске, сообщили Накануне.RU в
Днем 28 января 12-летний мальчик утонул в бассейне, расположенном на территории санатория «Соколиный камень» в Первоуральске, сообщили Накануне.RU в
Следователи возбудили дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до шести лет лишения свободы.
В настоящее время на месте происшествия работает
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебную медицинскую экспертизу в целях выяснения точной причины смерти ребенка и опросили свидетелей.
Надзорные органы проанализируют деятельность бассейна. Расследование уголовного дела продолжается.