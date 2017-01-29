В первоуральском санатории мальчик утонул в бассейне

Следователи возбудили дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до шести лет лишения свободы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета (следователи и старший следователь-криминалист отдела криминалистики областного СКР), полицейских, а также представители прокуратуры.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебную медицинскую экспертизу в целях выяснения точной причины смерти ребенка и опросили свидетелей.

Надзорные органы проанализируют деятельность бассейна. Расследование уголовного дела продолжается.