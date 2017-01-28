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22:42 (мск), источник: 112.ua

В Сумской обл. перевернулся грузовик, перевозивший коров, часть из них погибли

Из-за аварии на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовался почти полуторакилометровый затор.

Источник: 112.ua

В Роменском районе Сумской области перевернулся грузовик, перевозивший 37 голов крупного рогатого скота на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области.

Об этом агентству «УНИАН» сообщили в пресс-службе областной полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Правдюки 27 января. Как сообщается, по предварительной информации, 28-летний водитель грузовика — житель Винницкой области — уснул за рулем, вследствие чего автомобиль слетел в правый кювет и перевернулся на правый бок.

«Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли», — сообщила инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в области Наталья Потапенко.

Из-за аварии грузовика, который долго пытались поднять, на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовался почти полуторакилометровый затор.

Напомним, ранее в Луганской обл. задержали грузовик с 30 коровами и бычками, направлявшийся к границе РФ.

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