В Сумской обл. перевернулся грузовик, перевозивший коров, часть из них погибли

В Роменском районе Сумской области перевернулся грузовик, перевозивший 37 голов крупного рогатого скота на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области.
Об этом агентству «УНИАН» сообщили в
«Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли», — сообщила инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в области Наталья Потапенко.
Напомним, ранее в Луганской обл. задержали грузовик с 30 коровами и бычками, направлявшийся к границе РФ.