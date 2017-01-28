Румынию не перестает трясти

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера произошло в субботу вечером в уезде Бузэу, сейсмической зоне Вранча, отмечается на сайте Национального института исследований и разработок по физике Земли (INFP).

Толчки происходили на глубине 143,3 километров.

С начала года в Румынии произошло 28 землетрясений магнитудой от 2,2 до 4,1 балла.

Последние самые сильные землетрясения во Вранче — с магнитудой 5,3 — зафиксированы 24 сентября и 28 декабря прошлого года. Толчки ощущались также и в Молдове.