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22:41 (мск), источник: Sputnik.md

Румынию не перестает трясти

Землетрясение магнитудой, превышающей 3 балла, произошло в субботу в соседней Румынии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера произошло в субботу вечером в уезде Бузэу, сейсмической зоне Вранча, отмечается на сайте Национального института исследований и разработок по физике Земли (INFP).

Толчки происходили на глубине 143,3 километров.

С начала года в Румынии произошло 28 землетрясений магнитудой от 2,2 до 4,1 балла.

Последние самые сильные землетрясения во Вранче — с магнитудой 5,3 — зафиксированы 24 сентября и 28 декабря прошлого года. Толчки ощущались также и в Молдове.

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