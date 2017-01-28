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23:23 (мск), источник: Ipress.ua

Массовая драка произошла во Владимирском соборе

Во Владимирском соборе произошла массовая драка. Правоохранители задержали парня с ножом и удостоверением участника боевых действий.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

Известно о задержании молодого человека 1993 года рождения. Задержанный прописан в г.. Днепр, при себе имел удостоверение участника боевых действий и нож.

По словам полицейских, среди служителей собора есть пострадавшие.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Дополнительной информации пока нет.

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