Массовая драка произошла во Владимирском соборе
Во Владимирском соборе произошла массовая драка. Правоохранители задержали парня с ножом и удостоверением участника боевых действий.
Во Владимирском соборе произошла массовая драка. Правоохранители задержали парня с ножом и удостоверением участника боевых действий.
Об этом сообщают Вартови. Еспресо.
Известно о задержании молодого человека 1993 года рождения. Задержанный прописан в г.. Днепр, при себе имел удостоверение участника боевых действий и нож.
По словам полицейских, среди служителей собора есть пострадавшие.
На месте работает
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