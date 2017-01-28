14-летняя мать выбросила своего новорожденного ребенка с пятого этажа

Около 5:00 утра 28 января до гинекологического отделения районной больницы родители привезли окровавленную 14-летнюю девушку, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области. По информации медработников, у нее возникло кровотечение после того, как она родила ребенка. Медики сразу позвонили в полицию.

Полицейские выяснили, что ночью девочка дома в своей комнате родила ребенка и выбросила его из окна пятого этажа. Впоследствии, когда ее состояние ухудшилось вследствие кровотечения, родители вызвали скорую помощь. По словам родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице. Тело мертвого новорожденного ребенка нашли возле дома.

Возбуждено дело по ст. 117 УК Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка». Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам начальника Козятинского отделения полиции Олега Швеца, девочка воспитывалась в благополучной семье. Полиция выясняет все обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, в июне на окраине Харькова под мостом была найдена брошенная новорожденная девочка.

В мае патрульные Киева спасли новорожденного в кустах ребенка. Мать младенца призналась, что пьет уже 12 лет.

В сентябре в Черкассах на территории парка обнаружили сверток с мертвым младенцем.