В Одесской обл. за попытку незаконного пересечения госграницы задержаны трое молдован

В Одесской обл. вчера на рассвете пограничный наряд отдела «Новые Трояны» Измаильского отряда задержал трех нарушителей границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники обнаружили «путешественников», которые в темноте пробирались через границу вблизи с. Дмитровка Болградского района с помощью тепловизора.

После прибытия группы реагирования были задержаны трое граждан Молдовы, жители одного из сел на территории соседнего государства.

За нарушение правил пересечения государственной границы они были привлечены к административной ответственности.