В Одесской обл. за попытку незаконного пересечения госграницы задержаны трое молдован
За нарушение государственной границы они были привлечены к административной ответственности.
За нарушение государственной границы они были привлечены к административной ответственности.
В Одесской обл. вчера на рассвете пограничный наряд отдела «Новые Трояны» Измаильского отряда задержал трех нарушителей границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники обнаружили «путешественников», которые в темноте пробирались через границу вблизи с. Дмитровка Болградского района с помощью тепловизора.
После прибытия группы реагирования были задержаны трое граждан Молдовы, жители одного из сел на территории соседнего государства.
За нарушение правил пересечения государственной границы они были привлечены к административной ответственности.