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28 января, источник: 112.ua

В Одесской обл. за попытку незаконного пересечения госграницы задержаны трое молдован

За нарушение государственной границы они были привлечены к административной ответственности.

Источник: 112.ua

В Одесской обл. вчера на рассвете пограничный наряд отдела «Новые Трояны» Измаильского отряда задержал трех нарушителей границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники обнаружили «путешественников», которые в темноте пробирались через границу вблизи с. Дмитровка Болградского района с помощью тепловизора.

После прибытия группы реагирования были задержаны трое граждан Молдовы, жители одного из сел на территории соседнего государства.

За нарушение правил пересечения государственной границы они были привлечены к административной ответственности.

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