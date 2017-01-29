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08:54 (мск), источник: Informburo.kz

Пропавший в Шымкенте школьник позвонил маме

Подросток сказал маме, что жив и здоров, но вернётся домой только в понедельник.

13-летний Максим Фролов, который 27 января не вернулся домой из школы, вышел с мамой на связь. Он пообещал, что скоро вернётся домой, однако, не сказал, где находится и с кем, передаёт портал otyrar.kz.

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«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним всё в порядке, он жив и здоров. Единственное, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках! — сообщила мама Максима Фролова Асия Файзуллина. — Мне остаётся только ждать».

Как сообщает издание, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Последний раз пропавшего школьника видели в одном из микрорайонов Шымкента со взрослым парнем.

Максим Фролов пропал 27 января. 13-летний мальчик ушёл в школу и не вернулся. Мать пропавшего подростка рассказала, что в канун пропажи сына между ними произошёл небольшой семейный конфликт.

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