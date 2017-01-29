Пропавший в Шымкенте школьник позвонил маме

13-летний Максим Фролов, который 27 января не вернулся домой из школы, вышел с мамой на связь. Он пообещал, что скоро вернётся домой, однако, не сказал, где находится и с кем, передаёт портал otyrar.kz.

«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним всё в порядке, он жив и здоров. Единственное, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках! — сообщила мама Максима Фролова Асия Файзуллина. — Мне остаётся только ждать».

Как сообщает издание, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Последний раз пропавшего школьника видели в одном из микрорайонов Шымкента со взрослым парнем.

Максим Фролов пропал 27 января. 13-летний мальчик ушёл в школу и не вернулся. Мать пропавшего подростка рассказала, что в канун пропажи сына между ними произошёл небольшой семейный конфликт.