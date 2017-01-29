Спасатели 5 часов тушили пожар, где погиб мужчина

28 января около 9 утра пожарные прибыли на тушение четырехквартирного дома в селе Любино-Малороссы, сообщает «Вечерний Омск». К этому моменту горели кровля, одна из квартир, а в еще одной все было сильно задымлено. Когда пожарные приступили к тушению, в горевшей квартире они обнаружили тело 50-летнего мужчины.

Локализовать огонь спасатели смогли к 10 часам. Полная ликвидация пожара была объявлена спустя 5 часов после прибытия пожарных. Причина возгорания устанавливается, по факту гибели человека Следственным комитетом СК РФ назначена отдельная проверка.