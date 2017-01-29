В Петербурге загорелась коммуналка, эвакуировано 20 человек
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Около 20 человек эвакуировано из жилого дома на Детскосельской улице в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Около 20 человек эвакуировано из жилого дома на Детскосельской улице в
Пожар произошел в доме 15 Детскосельской улицы в Павловске. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 6.36, первое пожарное подразделение прибыло в 6.44. Пожару присвоили ранг № 1-БИС.
«В трехэтажном жилом доме в коммунальной квартире в комнате горит обстановка на площади 20 квадратных метров. Эвакуировано 20 человек», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечено 44 спасателя и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный монет не поступали, добавили в ГУ МЧС.