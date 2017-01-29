Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Француский политик: не могу найти слов, чтобы выразить отвращение
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
10:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стрелявшему на улице красноярцу грозит до 5 лет колонии

Сейчас решается вопрос о его аресте.

Следователи полиции завели уголовное дело в отношении 28-летнего красноярца, устроившего стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по статье «хулиганство с применением оружия». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос о его аресте.

Напомним, инцидент произошел утром 28 января. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своей квартире на пр. Металлургов. После этого стрелок с оружием вышел на улицу, где разгромил торговый павильон. Полицейские приехали после сообщения напуганных местных жителей. От действий стрелка никто не пострадал.

Дебошир был задержан «по горячим следам». У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга», которое было зарегистрировано по всем правилам. Задержанный нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Позже телеканал Life сообщил, что причиной хулиганского поведения мог стать конфликт с родственниками. Полицейские выяснили, что мужчина поругался с матерью, которая попросила сделать потише музыку. Затем то же замечание повторил отец, после чего парень открыл стрельбу.

По информации источника, после дебоша в квартире хулиган выбежал на улицу и выстрелил в припаркованный автомобиль, а затем ворвался в продуктовый павильон и начал стрелять по стенам. Продавщица успела покинуть помещение через заднюю дверь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стрелявшему на улице красноярцу грозит до 5 лет колонии
Cуд в Нью-Йорке приостановил действие указа Трампа о мигрантах
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Обладателям грин-карт из семи стран запрещен въезд в США
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Греческие ультраправые провели в Афинах факельное шествие
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь