Центр расследования кибер атак сообщил о массовом взломе сайтов в зоне gov.kz
Хакеры совершили массовый взлом сайтов акиматов и прочих госорганов, сообщает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Хакеры совершили массовый взлом сайтов акиматов и прочих госорганов, сообщает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).
Специалисты выявили, что хакерской группой ShadowTeam 28 января был совершен массовый взлом сайтов районных акиматов
«По мнению специалистов CERT.KZ (ЦАРКА), фактически имеет место взлом сервера, на котором расположены все эти сайты — 82.200.247.240 (АО “Казахтелеком”), в том числе и сайт маслихата города Алматы», — говорится в сообщении.
На странице центра сообщается и о недавнем взломе сайта маслихата города Алматы. Ко всем вышеперечисленным хакерским атакам, по мнению специалистов, причастна группа ShadowTeam.
«На сегодняшний день актуальной является версия 11.2, что свидетельствует о пренебрежении владельцев сайта к вопросам информационной безопасности, в частности, к необходимости постоянного обновления CMS стороннего производителя и использования лицензионного программного обеспечения, т.к. распространяемые через сторонние порталы нелицензионные копии зачастую содержат бэкдоры для последующего несанкционированного доступа к сайтам, а также о недостаточном обеспечении информационной защиты внешнего ресурса», — говорится в сообщении на официальной странице центра.