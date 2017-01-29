Центр расследования кибер атак сообщил о массовом взломе сайтов в зоне gov.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Специалисты выявили, что хакерской группой ShadowTeam 28 января был совершен массовый взлом сайтов районных акиматов Северо-Казахстанского округа, а также сайты департамента природных ресурсов ВКО и управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области. На всех перечисленных сайтах по настоящее время никаких действий по устранению взлома не производится.