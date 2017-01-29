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08:47 (мск), источник: Newtimes.kz

Центр расследования кибер атак сообщил о массовом взломе сайтов в зоне gov.kz

Хакеры совершили массовый взлом сайтов акиматов и прочих госорганов, сообщает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Специалисты выявили, что хакерской группой ShadowTeam 28 января был совершен массовый взлом сайтов районных акиматов Северо-Казахстанского округа, а также сайты департамента природных ресурсов ВКО и управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области. На всех перечисленных сайтах по настоящее время никаких действий по устранению взлома не производится.

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«По мнению специалистов CERT.KZ (ЦАРКА), фактически имеет место взлом сервера, на котором расположены все эти сайты — 82.200.247.240 (АО “Казахтелеком”), в том числе и сайт маслихата города Алматы», — говорится в сообщении.

На странице центра сообщается и о недавнем взломе сайта маслихата города Алматы. Ко всем вышеперечисленным хакерским атакам, по мнению специалистов, причастна группа ShadowTeam.

«На сегодняшний день актуальной является версия 11.2, что свидетельствует о пренебрежении владельцев сайта к вопросам информационной безопасности, в частности, к необходимости постоянного обновления CMS стороннего производителя и использования лицензионного программного обеспечения, т.к. распространяемые через сторонние порталы нелицензионные копии зачастую содержат бэкдоры для последующего несанкционированного доступа к сайтам, а также о недостаточном обеспечении информационной защиты внешнего ресурса», — говорится в сообщении на официальной странице центра.

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