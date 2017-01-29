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09:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутской области попал под лавину в Бурятии

Сход снега с горы Большой Мамая произошел накануне.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сход снега произошел накануне, 28 января, в Кабанском районе Бурятии на горе Большой Мамай. Под лавину попал мужчина, предположительно житель Иркутской области. Из-под снежного завала пострадавшего извлекли очевидцы произошедшего, спасательные подразделения не привлекались. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятия.

«Главное управление МЧС России по Республике Бурятия обращается к туристам: воздержитесь от выходов на горные маршруты. В горах лавиноопасно», — сказали в пресс-службе.

Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: метель, мокрый снег, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха. Выходя на маршрут необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку в Центре лавинной безопасности, либо в спасательном подразделении.

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