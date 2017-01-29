Житель Иркутской области попал под лавину в Бурятии
Сход снега с горы Большой Мамая произошел накануне.
Сход снега с горы Большой Мамая произошел накануне.
Сход снега произошел накануне, 28 января, в Кабанском районе Бурятии на горе Большой Мамай. Под лавину попал мужчина, предположительно житель Иркутской области.
«Главное управление МЧС России по Республике Бурятия обращается к туристам: воздержитесь от выходов на горные маршруты. В горах лавиноопасно», — сказали в
Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: метель, мокрый снег, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха. Выходя на маршрут необходимо узнавать погоду за