В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей

По информации корреспондента с места происшествия, сначала на третьей полосе движения в авто красного цвета въехал микроавтобус с людьми. От удара припаркованный автомобиль отбросило и развернуло таким образом, что он перегородил еще и среднюю полосу проспекта. Это повлекло столкновение с еще одним авто.

В субботу около 21:30 на проспекте Победы неподалеку от станции метро «Политехнический институт» произошло двойное ДТП. Об этом сообщает ТСН.

Водитель припаркованной машины утверждает, что у него была включена аварийная сигнализация. Однако водитель микроавтобуса говорит, что сигналов не видел. Через минуту после этой аварии произошла еще одна на том же месте. В третьей полосе движения в направлении центра одно авто догнало другое, которое ехало впереди, и врезалось в него.

Сейчас на проспекте Победы образовался затор, некоторые машины начали объезжать аварию по тротуару. По данным сервиса Яндекс. Пробки, по состоянию на 23:30 движение на этом участке все еще парализовано.

На месте ДТП работают полицейские. Медики оказывают помощь на месте, серьезных повреждений, предварительно, никто не получил.