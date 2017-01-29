В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей
Двойное ДТП возле метро «Политехнический институт» парализовало движение в направлении центра столицы.
Двойное ДТП возле метро «Политехнический институт» парализовало движение в направлении центра столицы.
В субботу около 21:30 на проспекте Победы неподалеку от станции метро «Политехнический институт» произошло двойное ДТП. Об этом сообщает ТСН.
По информации корреспондента с места происшествия, сначала на третьей полосе движения в авто красного цвета въехал микроавтобус с людьми. От удара припаркованный автомобиль отбросило и развернуло таким образом, что он перегородил еще и среднюю полосу проспекта. Это повлекло столкновение с еще одним авто.
Водитель припаркованной машины утверждает, что у него была включена аварийная сигнализация. Однако водитель микроавтобуса говорит, что сигналов не видел. Через минуту после этой аварии произошла еще одна на том же месте. В третьей полосе движения в направлении центра одно авто догнало другое, которое ехало впереди, и врезалось в него.
Сейчас на проспекте Победы образовался затор, некоторые машины начали объезжать аварию по тротуару. По данным сервиса Яндекс. Пробки, по состоянию на 23:30 движение на этом участке все еще парализовано.
На месте ДТП работают полицейские. Медики оказывают помощь на месте, серьезных повреждений, предварительно, никто не получил.